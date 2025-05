Malagò: “Fieri dell’accordo Ita-Milano Cortina 2026”

(Adnkronos) – Il nome Ita dice tutto, c’è il tricolore. E noi siamo fieri e orgogliosi di questo accordo, era nella logica delle cose”. Giovanni Malagò, presidente del Coni e di Fondazione Milano Cortina 2026, ha parlato così nel corso dell’inaugurazione della “Runway Lounge” di Ita Airways a Linate. Un evento in cui è stata ufficializzata la nuova partnership di Ita con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. “Noi ci lavoriamo da sempre e abbiamo sempre lavorato bene. Io spero, faccio un gran tifo e lo dico con franchezza, che Ita possa diventare non solo un’eccellenza del Paese, ma di tutto il mondo. Come ha fatto lo sport italiano negli ultimi anni”. Malagò, affiancato sul palco dalla campionessa azzurra di short track Arianna Fontana e dall’ad di Ita Airways Joerg Eberhart, ha poi aggiunto una curiosità: “Nella mia vita non ho mai preso il treno per la tratta Roma-Milano. Faccio mediamente 250 giorni di base a Roma, poi mi sposto per tutta Italia. Quando devo spostarmi, alla mia segreteria chiedo subito se c’è Ita. E dirò di più. Io non sono mai salito nella lounge per due motivi. Uno perché in genere non arrivo troppo prima rispetto alla partenza del volo, e questa è una mia colpa, ma la seconda cosa è che Ita è talmente puntuale che io non riesco a passare”. Durante l’inaugurazione della nuova Runway Lounge, è stato inoltre presentato lo spot che celebra la partnership fra Ita Airways e Milano Cortina 2026, on air da questa sera su tutte le emittenti generaliste, satellitari e sulle principali piattaforme streaming, web e social. Unitamente alla campagna promozionale, Ita Airways ha lanciato il concorso a premi “Destinazione Milano Cortina 2026”, riservato a tutti i maggiorenni residenti in Italia, titolari di un biglietto Ita Airways emesso dal 7 maggio al 30 novembre 2025. Il Concorso prevede l’estrazione di 7 premi mensili e un superpremio finale. Ogni mese, i partecipanti avranno la possibilità di vincere premi esclusivi per assistere ai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. In aggiunta a queste iniziative, le livree di due aeromobili della flotta Ita Airways dedicati a due leggende degli sport invernali italiani, l’A320 Gustav Thoeni e l’A320neo Enrico Fabris, saranno decorate con sticker rappresentativi di discipline Olimpiche e Paralimpiche disegnati dal prestigioso illustratore di fama internazionale Emiliano Ponzi, già autore del Manifesto di Sostenibilità della Compagnia. “Siamo molto orgogliosi di essere Official Airline dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026” ha dichiarato il presidente di Ita Airways Sandro Pappalardo. “Essere al fianco di Milano Cortina 2026 significa riaffermare con forza il nostro legame con l’Italia, con lo sport azzurro e i suoi valori, passione, determinazione, inclusione e spirito di squadra. Un passo importante per la nostra compagnia, per sottolineare con orgoglio il ruolo di vettore di riferimento del nostro Paese e ambasciatore delle eccellenze italiane nel mondo”. —milano-cortina-2026/eventiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)