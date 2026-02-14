10.9 C
sabato 14 Febbraio 2026
Malan: “Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani”

(Adnkronos) – “Penso che il procuratore Gratteri, anziché prendersela con chi ha stigmatizzato le sue dichiarazioni inaccettabili, dovrebbe dare un’occhiata a quello che ha detto Augusto Barbera, uno dei giuristi più prestigiosi dell’Italia, già presidente della Corte costituzionale e la sua provenienza, non c’è dubbio, sia da sinistra, è stato sei volte parlamentare nella sinistra”. Lo dice Lucio Malan, capogruppo di Fdi in Senato, a margine della direzione nazionale del partito, in corso a Roma.  

“Questo illustrissimo giurista dice che le dichiarazioni di Gratteri sono indecenti e sono al limite dell’eversione. Il procuratore Gratteri forse dovrebbe dare un’occhiata e fare ciò che è la cosa più difficile per chi pensa sempre di avere ragione, cioè ammettere di avere avuto torto e chiedere scusa magari alle tante persone che ha offeso, perché dare dei mafiosi e dei delinquenti a persone, a magistrati, a persone rispettabilissime e soprattutto a milioni di italiani che pensano coscientemente e ponderatamente di votare sì, sia davvero inaccettabile”, conclude. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

