10.5 C
Firenze
lunedì 9 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Malattia di Crohn, gastroenterologo Danese: “La nutrizione è parte della terapia”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Continuano a crescere i dati sull’impatto della “dieta, anche in combinazione con le terapie biologiche, al fine di mantenere o anche di indurre la remissione della malattia di Crohn. Ci sono delle diete dedicate che funzionano alla pari dei biologici. Di sicuro i dati sull’ansia e sulla qualità di vita del paziente sono fondamentali anche in relazione alla dieta. Una survey fatta su 220 italiani con malattia di Crohn dimostra che soltanto un terzo dei pazienti vengono riferiti al dietista ed è fondamentale che questo aspetto sia preso profondamente in considerazione”. Così Silvio Danese, direttore dell’Unità di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano, spiega l’importanza della campagna ‘Più Crohnsapevoli – Per una nutrizione consapevole’ promossa da Modulen – alimento a fini medici speciali di Nestlé Health Science – che prevede la realizzazione in più regioni di corsi riservati ai gastroenterologi coinvolti nella gestione e presa in carico delle persone con malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici), in collaborazione con Ig-Ibd (Italian Group for the study of Inflammatory Bowel Disease), con lo scopo di sensibilizzare i pazienti sull’importanza della nutrizione come parte integrante della terapia per migliorare gli outcome e la qualità di vita. 

“E’ un aspetto chiave – aggiunge Danese – ed è la domanda più frequente che i nostri pazienti ci fanno in ambulatorio: ‘Cosa devo, cosa non devo mangiare? La dieta è parte della terapia?’ E’ molto importante per i pazienti affetti da malattia di Crohn riferire a dei dietisti dedicati e sensibilizzati a questa patologia”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.5 ° C
11.5 °
9.3 °
85 %
1.5kmh
75 %
Lun
11 °
Mar
13 °
Mer
11 °
Gio
13 °
Ven
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1470)ultimora (1295)sport (78)Eurofocus (58)demografica (39)carabinieri (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati