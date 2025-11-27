9 C
Firenze
giovedì 27 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Malattie infiammatorie intestinali, Orlando: “Con Fondazione Ig-Ibd per 4-5 studi”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “La nascita della Fondazione Ig-Ibd è veramente un’evoluzione della società scientifica che negli anni ha registrato” traguardi “straordinari in termini di risultati scientifici, ma anche educazionali. Abbiamo già posto le basi per almeno 4-5 studi scientifici di ampio respiro”. Così Ambrogio Orlando, coordinatore del comitato scientifico Ig-Ibd, intervenendo oggi all’apertura del XVI Congresso nazionale della società scientifica che riunisce a Riccione gli esperti in malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici).  

La nascita nella Fondazione, nell’edizione 2025 del convegno, avviene a 20 anni dalla nascita della società scientifica Ig-Ibd. “Credo che sia veramente un grandissimo coronamento – osserva Orlando – di questi 20 anni di attività che hanno portato questa società a essere una delle più importanti sulle malattie infiammatorie coniche intestinali in Europa e tra le migliori nel mondo”. L’obiettivo della Fondazione è di “realizzare degli studi osservazionali”, ma c’è “l’ambizione di poter realizzare anche degli studi controllati, nel tempo, sulle malattie infiammatorie coniche intestinali grazie alla possibilità che la Fondazione ha di ricevere finanziamenti da parte delle aziende, ma anche da altre strutture”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9 ° C
9.8 °
8.3 °
51 %
6.3kmh
40 %
Gio
8 °
Ven
11 °
Sab
10 °
Dom
11 °
Lun
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1592)ultimora (1487)demografica (53)sport (52)attualità (29)Regione Toscana (24)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati