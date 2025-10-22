18.3 C
Firenze
mercoledì 22 Ottobre 2025
Malattie neurologiche prima causa di disabilità, a Padova congresso Sin

REDAZIONE
(Adnkronos) – Le malattie neurologiche – un gruppo di condizioni molto ampio che comprende ad esempio lo stroke, l’epilessia, la cefalea, la sclerosi multipla, le demenze e il Parkinson – non solo sono più diffuse di quanto generalmente si creda, ma sono anche la causa principale di disabilità. Per fare il punto sulle nuove terapie per le patologie neurologiche che rappresentano una delle principali cause di decessi, oltre che di disabilità, con un notevole impatto sul nostro servizio sanitario, è in programma dal 24 al 28 ottobre al Centro Congressi Padova il 55esimo Congresso della Società italiana di neurologia (Sin), con sessioni plenarie, corsi di aggiornamento, workshop e comunicazioni libere. Oltre agli aspetti scientifici, il meeting offrirà anche l’opportunità di discutere le problematiche legate ai percorsi assistenziali e alle sfide che la neurologia dovrà fronteggiare nei prossimi anni. 

salute

