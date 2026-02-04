9.6 C
Firenze
mercoledì 4 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Malattie rare, Magi (Sioh): “In prevenzione odontoiatrica fragili serve sinergia”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Quando si parla di cure odontoiatriche per pazienti fragili “la sinergia tra medici, specialisti, psicologi, pedagogisti, associazioni e famiglie è determinante, soprattutto davanti alla disabilità. La prevenzione è fondamentale e ha tre aspetti chiave: un risparmio economico, un risparmio biologico e un risparmio emotivo, familiare e sociale. Una notte in bianco a causa del dolore” ai denti “coinvolge tutta la famiglia. Quest’ultimo è un punto che ci deve interpellare come medici, quotidianamente. Inoltre, la prevenzione potrebbe evitare, ove possibile, l’alto numero di anestesie con tutti i rischi collegati” in questi pazienti. Così Marco Magi, past-president di Sioh, Società italiana di odontostomatologia per l’handicap, intervenendo oggi nella Sala Refettorio della Camera dei deputati al convegno ‘Odontoiatria speciale nel soggetto fragile’, promosso e organizzato dalla Sioh insieme al Cnel (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro) e alla Federazione delle associazioni emofilici (FedEmo). L’incontro rappresenta il prosieguo del percorso avviato lo scorso ottobre al Cnel dai tre soggetti promotori, con l’obiettivo di inserire l’oontoiatria speciale nel Piano nazionale della prevenzione (Pnp) e istituire un tavolo tecnico nazionale dedicato alla prevenzione e alle cure odontoiatriche per i soggetti fragili.  

Per Magi, medico chirurgo e odontoiatra, l’approccio ai pazienti fragili da parte di odontoiatri, igienisti dentali e altre figure sanitarie passa da un aspetto fondamentale. “Oltre a conoscere scientificamente la disabilità, dal punto di vista clinico e della ricerca – afferma – occorre conoscere la persona con disabilità”. Inoltre, aggiunge, “la formazione, l’aggiornamento e la preparazione sono fondamentali. Sono sancite meravigliosamente dall’articolo 19 del Codice di deontologia medica ‘Formazione e aggiornamento permanente’. Quindi mai avere la presunzione di sentirsi arrivati. Bisogna continuare a studiare e a prepararsi, sia teoricamente sia a livello di esperienza umana”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia leggera
9.6 ° C
10.4 °
8.7 °
83 %
2.7kmh
100 %
Mer
9 °
Gio
12 °
Ven
9 °
Sab
13 °
Dom
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1509)ultimora (1343)sport (72)Eurofocus (56)demografica (38)carabinieri (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati