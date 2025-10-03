18.2 C
Firenze
venerdì 3 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Malattie rare: Sla e i ‘Linguaggi della cura’, a Trento seminario promosso da Aisla

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Come comunicare la scienza quando in gioco ci sono la vita, la cura e il futuro delle persone? È la domanda al centro del seminario ‘Linguaggi della Cura – Solo Lavorando Assieme: tra cura, scienza e verità condivisa’, promosso da Aisla – Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, che si terrà sabato 18 ottobre 2025 presso l’Itas Forum di Trento. L’appuntamento – riporta una nota – rappresenta un’occasione unica di confronto tra ricercatori, clinici, giornalisti, istituzioni e società civile, con l’obiettivo di costruire insieme un linguaggio della cura capace di:rendere accessibili e comprensibili contenuti complessi; favorire il dialogo tra scienza e comunità; proporre linee guida per una comunicazione etica e condivisa della malattia. 

La giornata, dalle 10 alle 16 prevede: letture magistrali affidate a figure di riferimento nazionale e internazionale; sessioni tematiche sulla comunicazione nella ricerca, nella clinica e nel percorso di malattia; workshop interattivi rivolti a studenti, giornalisti e operatori sanitari. Il seminario è rivolto a giornalisti e professionisti della comunicazione, studenti e docenti, ricercatori, operatori sanitari e clinici, persone con Sla, famiglie, caregiver e volontari. Per partecipare e conoscere il programma completo: https://www.aisla.it/linguaggi-della-cura/ oppure scrivere a: info@aisla.it 

“Linguaggi della Cura nasce con l’intento di unire competenze diverse in una narrazione condivisa, che dia valore tanto alla scienza quanto alla vita delle persone – sottolinea Fulvia Massimelli, presidente nazionale Aisla – Solo lavorando assieme possiamo trasformare la comunicazione in uno strumento di cura e di prossimità”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
18.2 ° C
19.5 °
17 °
44 %
3.6kmh
0 %
Ven
17 °
Sab
20 °
Dom
16 °
Lun
20 °
Mar
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (458)ultimora (286)fin (30)vid (28)tec (27)Lav (25)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati