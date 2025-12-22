12.4 C
Malattie rare, SlaFood: “Per malati Sla importante andare oltre limiti apparenti”

(Adnkronos) – “Voglio ringraziare tutti per avermi dato questa possibilità. Poter andare oltre i limiti apparenti che abbiamo noi malati è per me molto importante perché dentro di noi scorre molta vita e molto amore. Abbiamo bisogno di poter comunicare alle persone anche attraverso il gusto e l’arte. E’ stata un’esperienza molto positiva che rifarei altre volte”. Lo afferma Davide Rafanelli, presidente di SlaFood e consigliere Aisla e Centri NeMo, intervenendo a Milano al Christmas party dell’associazione, un evento che ha unito tecnologia, cucina d’autore e impegno sociale. In questa occasione è stata infatti presentata l’opera d’arte creata da Rafanelli, attraverso l’attività cerebrale, durante un assaggio guidato dei piatti degli chef Roberto Carcangiu, Matteo Cunsolo, Cristian Benvenuto e Fabio Zanetello. L’opera rappresenta la dimostrazione concreta che il corpo può fermarsi, ma la mente continua a creare.  

Nel corso della serata sono stati annunciati i risultati della campagna Natale solidale 2025. I 480 mila euro raccolti sosterranno progetti innovativi del Centro clinico NeMo.  

salute

