Malen steso da Dossena in contropiede, Gasperini chiede rosso: proteste in Roma-Cagliari

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Proteste in Roma-Cagliari. Oggi, lunedì 9 febbraio, i giallorossi sfidano i sarbi all’Olimpico, nel monday night che chiude la 24esima giornata di Serie A, in una partita in cui non mancano gli episodi arbitrali. Il primo arriva dopo soli 5 minuti di gioco, con Dossena che rischia l’espulsione per un fallo che però l’arbitro Marcenaro non considera da ultimo uomo. Ma cos’è successo? 

Al 5′ del primo tempo, Malen, arrivato nel mercato di gennaio dall’Aston Villa, viene lanciato in profondità e scatta alle spalle di Dossena, in posizione giudicata regolare. Il difensore del Cagliari è sorpreso e per fermarlo spende il fallo, sgambettando l’attaccante della Roma. Immediate le proteste dei giocatori e della panchina giallorossa, con Gasperini infuriato in panchina, che chiedevano il cartellino rosso e la conseguente espulsione. 

Marcenaro però spiega che mancano gli estremi per considerarlo un fallo da ultimo uomo, visto che Malen non era in possesso del pallone e inoltre la direzione della sua corsa non era ancora in direzione della porta ma spostata verso il lato del campo. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

