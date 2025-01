Malena a Verissimo, addio al mondo hard: “Ho sofferto tanto, ora basta”

(Adnkronos) –

Malena, ospite oggi 18 gennaio, a Verissimo ha raccontato i motivi che l’hanno spinta a chiudere definitivamente con il mondo dell’hard. Oggi si fa chiamare col suo nome di battesimo, Filomena Mastromarino: “Il personaggio resta sempre, ma ci tengo a riprendermi Filomena, tantissimo”, ha detto. Malena, suo nome d’arte, ha deciso di smettere con il lavoro nel cinema per adulti: “Inizialmente mi sono presa una pausa per un mio piccolo problema di salute, poi con quello di mia madre. Mi sono resa conto che Malena stava annientando completamente Filomena, cioè la vera parte di me”, spiega l’attrice a Silvia Toffanin. “Il mio personaggio, Malena, si è mangiato la mia vera persona. Io sono una donna che ha bisogno di andare avanti con la propria vita personale, ed era diventato impossibile con quel tipo di lavoro”, ha dichiarato l’attrice. Malena racconta nei dettagli che non era più in grado di sostenere gli impegni a cui veniva sottoposta continuamente: “Il mio lavoro non bastava mai, pensavano fossi una gallina dalle uova d’oro. Dimagrivo, deperivo. Ho deciso di dire basta. A 40 anni mi sono resa conto che non potevo stare a casa perché stavo male”. Conclude Malena che ammette di essersi sentita più volte mancata di rispetto in quel contesto. Filomena ha ammesso di voler tornare ad avere un bel rapporto col papà, che non vede da più di tre anni: “Non so se non vuole tornare perché teme il confronto con il giudizio o del commento fuori luogo. Nonostante le difficoltà, io amo mio papà. Ha fatto tanto per me e spero di riabbracciarlo presto”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)