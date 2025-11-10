15.2 C
lunedì 10 Novembre 2025
Malore improvviso in classe, muore professore di Storia e Filosofia nel Frusinate

(Adnkronos) – Un professore di Storia e Filosofia è morto questa mattina in aula al liceo Marco Terenzio Varrone di Cassino, in provincia di Frosinone. A quanto apprende l’Adnkronos, al docente, Enrico Trotto, è stato fatale un malore improvviso.  

Sui canali social che stanno riprendendo la notizia nelle ultime ore, i genitori degli alunni scrivono messaggi di cordoglio nei confronti del professore. “Prof di mia figlia, è morto proprio in classe mentre gli alunni erano in università per il Pcto… (Percorsi per le Competenze trasversali e l’orientamento, ndr.)magari se ci fossero stati gli alunni si poteva pure salvare poverino”, scrive una mamma. Un’altra dice che il figlio “è rimasto scosso, riposa in pace”.  

