sabato 10 Gennaio 2026
Malore per Massimiliano Fuksas, l’archistar ricoverato a Firenze

(Adnkronos) – L’architetto romano Massimiliano Fuksas ha accusato un lieve malore nella serata di venerdì 9 gennaio giorno del suo 82esimo compleanno, che ha festeggiato a Firenze.  

L’archistar di fama internazionale si trovava a Firenze per presentare il suo ultimo libro ‘È stato un caso’ (Mondadori, 2025) al Nuovo Teatro Nazionale, insieme all’architetto fiorentino Marco Casamonti. Dopo l’incontro, si era recato a cena in un ristorante del centro, dove si è sentito male. 

Secondo quanto appreso, le sue condizioni non destano preoccupazione. L’architetto resterà in osservazione fino al completamento degli esami previsti, al termine dei quali è attesa la dimissione. 

 

