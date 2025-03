Malore su traghetto Napoli-Palermo, studentessa 17enne muore in gita

(Adnkronos) – Malore mentre è sul traghetto in gita, morta una studentessa 17enne. La ragazza, che studiava all’istituto superiore per geometri Manetti-Porciatti di Grosseto, si trovava sul traghetto che da Napoli doveva portare la sua classe, la quarta di indirizzo informatico, a Palermo. La 17enne – secondo quanto si apprende – sarebbe morta nella notte, poco dopo essere rientrata in cabina. Vani i soccorsi. La ragazza si sarebbe accasciata, perdendo i sensi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)