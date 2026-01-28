10.3 C
Firenze
mercoledì 28 Gennaio 2026
Maltempo a Roma, albero cade su auto all'Eur: un ferito

(Adnkronos) – Forte ondata di maltempo su Roma, con un albero caduto in mattinata su una Mercedes in via dell’Oceano Atlantico, all’Eur. Sul posto è intervenuta la polizia locale del IX gruppo per la messa in sicurezza e la viabilità nella zona. A quanto si apprende un uomo, che era a bordo della vettura, è stato portato in ospedale. 

Un altro albero, un pino, è caduto poi da un’area privata in via Ugo de Carolis, all’altezza di via Damiano Chiesa: sono stati colpiti alcuni veicoli in sosta e, parzialmente, la parte posteriore di un autobus. Nessuno in questo caso è rimasto ferito.  

Un altro pino è poi caduto in via Guglielmotti e sul posto è intervenuto l’VIII gruppo Tintoretto. L’albero ha colpito una decina di mezzi in sosta, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sono stati circa un centinaio gli interventi delle pattuglie della Polizia Locale di Roma già da questa notte. 

Dall’alba sono quindi circa 150 gli interventi che i vigili del fuoco del Comando di Roma hanno effettuato a seguito del maltempo sul territorio della Capitale e provincia. Diverse le chiamate ricevute dalla sala operativa per alberi e rami pericolanti, allagamenti e verifiche di vario genere. 

Dalle 8 alle 13 circa, una squadra dei vigili de fuoco con l’ausilio di un’autoscala e un’autogrù, è stata impegnata per la rimozione di un albero caduto sulla chiesa di Santa Barbara Apostolo, in Piazza dei Geografi zona Tor Pignattara.  

Disagi nel comune di Anguillara Sabazia per una frana in Via di Pizzo Prato e a Morlupo nel primo pomeriggio, per un dissesto statico in Via Indipendenza. Proseguono le operazioni di messa in sicurezza in tutta la provincia. 

 

