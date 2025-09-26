14.4 C
sabato 27 Settembre 2025
Maltempo, allerta arancione in Lombardia oggi: piogge e temporali al Sud

(Adnkronos) – Ancora maltempo sull’Italia oggi, sabato 27 settembre. Dopo una breve pausa, caratterizzata da una fase più asciutta e localmente anche soleggiata, torna un peggioramento del meteo nel weekend. In Lombardia è prevista l’allerta arancione, mentre per sei regioni è gialla (Emilia-Romagna, Sicilia, parte della Lombardia, Abruzzo, Marche e Calabria). Una struttura depressionaria interesserà le estreme regioni del Sud con precipitazioni da sparse e diffuse anche a carattere temporalesco e localmente intense. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. L’avviso prevede, dalle prime ore di oggi, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e in estensione nel corso della mattina alla Calabria, specie sui settori centro-meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, fulmini, locali grandinate e forti raffiche di vento.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

