Maltempo, allerta gialla in nove regioni. Nel Messinese 14 famiglie evacuate per una frana

(Adnkronos) – Continua il maltempo in Italia dove anche oggi, sabato 29 marzo, ci sono nove regioni in allerta gialla. La Protezione civile ha diramato l’allerta meteo sull’intero territorio di Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e su settori di Emilia-Romagna, Puglia e Sicilia. Maltempo e pioggia nel Messinese, dove da ieri sono oltre 40 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco per smottamenti, allagamenti e alberi caduti, da più di 16 ore vigili del fuoco al lavoro. Una frana ha colpito il quartiere di Catarratti dove, per precauzione, 14 famiglie sono state evacuate dalle proprie abitazioni. La permanenza di un minimo depressionario sul Paese, centrato sulle regioni meridionali, favorisce il persistere di condizioni di tempo spiccatamente instabile al Sud e sul medio versante Adriatico, con fenomeni anche a carattere temporalesco, accompagnato da una intensa ventilazione. L’avviso della Protezione civile prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, in particolare sui rispettivi settori tirrenici ed adriatici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Inoltre, dal pomeriggio di oggi, si prevedono venti forti occidentali con rinforzi di burrasca, sulla Sicilia e sulla Calabria

