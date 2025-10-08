21.9 C
mercoledì 8 Ottobre 2025
Maltempo, da Bper plafond di 50 milioni a supporto dei colpiti da esondazione del Seveso

(Adnkronos) – Bper mette in campo un intervento concreto per alleviare i disagi delle famiglie e delle imprese di Milano e Monza Brianza che hanno subito pesanti danni provocati dall’esondazione del fiume Seveso nelle scorse giornate. Nello specifico, la banca mette a disposizione una serie di interventi di assistenza e di finanziamenti straordinari, per un plafond complessivo iniziale di 50 milioni: fino a 50 mila euro per i privati e 1 milione di euro per le piccole e medie imprese, di durata fino a 60 mesi, a condizioni dedicate. Inoltre, Bper si rende disponibile ad esaminare le richieste di sospensione dei finanziamenti, in accordo con le misure governative che verranno eventualmente attuate al riguardo. 

Come spiega Luca Gotti, direttore Regionale Lombardia Ovest di Bper, “ancora una volta dimostriamo la nostra vicinanza a famiglie e imprese che hanno subito rilevanti danni a causa del maltempo. Con il nostro sostegno intendiamo offrire un aiuto concreto, nella speranza di poter contribuire a un rapido ritorno alla normalità”. 

cronaca

© Riproduzione riservata

