Maltempo e allagamenti in Calabria: scuole chiuse a Catanzaro e Crotone

(Adnkronos) – Piogge intense e allagamenti in Calabria, attraversata in queste ore da una forte ondata di maltempo. La Protezione civile ha diramato per oggi un bollettino di allerta meteo arancione relativa al versante jonico del Catanzarese, del Crotonese e del Reggino, gialla nel Vibonese e sul Tirreno catanzarese. Disposta, per la giornata odierna, la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado in diversi Comuni, tra cui Catanzaro e Crotone.

Allagamenti e disagi si sono verificati nelle prime ore della mattinata, in particolare in provincia di Catanzaro, dove i vigili sono al lavoro per verifiche su infiltrazioni d’acqua in abitazioni già colpite dal nubifragio di sabato scorso. A causa del maltempo, anche l’offerta ferroviaria ha subito una riduzione, con l’attivazione di corse bus dalle 5 alle 7.30 sulla linea Reggio Calabria-Catanzaro Lido e dalle 6.40 alle 9.30 sulla linea Lamezia Terme-Catanzaro Lido. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)