Maltempo, forte pioggia a Massa Carrara: scuole chiuse, famiglia messa in salvo e idrovore in azione

(Adnkronos) – Una forte perturbazione ha colpito nella notte l’area apuana, in Toscana, provocando gravi disagi nei comuni di Carrara e Massa. Le intense precipitazioni, concentrate soprattutto nelle prime ore del mattino, hanno causato allagamenti diffusi, con particolare criticità nei sottopassi e in diverse zone periferiche. Per motivi di sicurezza, le amministrazioni comunali i Massa e Carrara hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di oggi, martedì 21 ottobre.

La parte più intensa della perturbazione che ha colpito nella notte l’area apuana si sta spostando verso sud-est. Nelle ultime ore piogge moderate e localmente forti hanno interessato le province di Massa Carrara e Lucca con massimi fino a 131 mm caduti in 6 ore a Carrara. Interventi in corso del sistema di Protezione Civile per alcuni allagamenti a Carrara. Dall’alba di oggi squadre dei vigili del fuoco sono impegnate per i soccorsi e lungo la via Aurelia, in località Fossone, è stata salvata una famiglia rimasta bloccata in casa per lo straripamento di un canale.

Le autorità raccomandano di limitare gli spostamenti e di seguire gli aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore, mentre prosegue il lavoro dei soccorritori e dei tecnici comunali per ripristinare la normalità.

Il Comune di Carrara ha comunicato ufficialmente lo stop alle lezioni attraverso i propri canali social, spiegando che si tratta di una misura precauzionale legata all’emergenza maltempo in corso. Una decisione analoga è arrivata anche da Massa: il sindaco Francesco Persiani ha annunciato lo stop alle attività didattiche già alle prime luci dell’alba, sottolineando la pericolosità della situazione meteo, peggiorata dallo spostamento della perturbazione dal mare verso l’entroterra.

Sui social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha fatto sapere che il Carrione ad Avenza è in calo al primo livello di guardia e il Versilia a Seravezza è al primo livello di guardia. All’alba massima attenzione era stata riservata al fiume Carrione, il cui livello è in costante aumento. Le autorità temono una possibile esondazione a causa delle piogge torrenziali: la Protezione Civile è sul posto e monitora senza sosta il corso d’acqua. “Si invita la popolazione alla massima prudenza e ad allontanarsi dagli argini”, si legge in una nota ufficiale.

Le maggiori criticità si registrano nella zona di Fossone, in particolare tra via Cavaiola e via Pelucara, dove numerosi locali risultano invasi dall’acqua. Segnalati anche alberi caduti nelle frazioni collinari di Avenza e Bedizzano, fortunatamente senza conseguenze per le persone. Sui social circolano diversi video che testimoniano l’entità del maltempo, come quello girato nei pressi dell’ospedale di Carrara, dove le strade si presentano come veri e propri fiumi in piena.

“Questa è la situazione del fiume Carrione ad Avenza: livelli alti e corrente forte. Viale XX Settembre si presenta allagato in diversi tratti, soprattutto tra il ponte ferroviario e la zona della Centrale. Disagi anche all’ingresso di via Giovan Pietro, ma arrivano segnalazioni di criticità da tutto il territorio comunale”, aveva scritto alle prime ore del giorno il consigliere del comune di Carrara Andrea Tosi condividendo un video sui social.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)