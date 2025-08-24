19.9 C
Firenze
domenica 24 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Maltempo, forte temporale sulla Romagna: allagamenti e alberi caduti

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Allagamenti, alberi caduti e danni agli stabilimenti balneari a causa di una violenta ondata di maltempo, con forte vento, che ha colpito all’alba la Romagna. “Il temporale delle 4.30, con forte vento e precipitazioni intense, ha provocato l’allagamento di strade e la caduta di alcuni alberi a Milano Marittima – si legge su un post del sindaco di Cervia Mattia Missiroli – È attivo il monitoraggio del territorio. Si raccomanda la massima attenzione negli spostamenti”. Sulla linea Rimini-Ravenna la circolazione ferroviaria è sospesa dalle ore 6 tra Rimini e Igea Marina per i danni causati dal maltempo. E’ in corso l’intervento dei tecnici di Rfi.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
19.9 ° C
21.2 °
18.7 °
88 %
1kmh
40 %
Dom
26 °
Lun
30 °
Mar
31 °
Mer
33 °
Gio
34 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (19)Eugenio Giani (14)incendio (13)Gaza (12)Serie C (10)Pisa Sporting Club (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati