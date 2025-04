Maltempo, forte vento e pioggia: oggi è allerta gialla in 10 regioni

(Adnkronos) – Torna il maltempo in gran parte dell’Italia, con dieci regioni in allerta gialla meteo per temporali, forte vento ma anche grandinate previsti per la giornata di oggi, martedì 15 aprile. L’avviso della Protezione civile prevede venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali su Puglia e settori ionici di Basilicata e Calabria, con mareggiate lungo le coste esposte; precipitazioni diffuse su Veneto e Friuli Venezia Giulia e successivamente su Umbria e Campania, dove assumeranno anche carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi, martedì 15 aprile, allerta gialla meteo-idro sull’intero territorio di Toscana, Lazio e Umbria, su gran parte del Friuli Venezia Giulia e su settori di Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Campania. È stata prolungata all’intera giornata l’allerta gialla in Toscana per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore emessa già domenica dalla Sala operativa unificata della Protezione civile. L’allerta gialla è estesa inoltre al rischio idraulico del reticolo principale, con validità dalle ore 12 fino a mezzanotte. Il governatore Eugenio Giani ha spiegato che sono previste “piogge diffuse e locali rovesci, più frequenti e insistenti sulle zone settentrionali” e che “in mattinata ancora piogge diffuse, soprattutto sul nord della regione” con “nuvolosità più irregolare nel pomeriggio con rovesci sparsi e locali temporali sulle zone interne” e “cessazione delle piogge in serata”. La Protezione Civile della Regione Campania, a seguito delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo per temporali di livello giallo valido fino alle 14 di oggi. La nota della Protezione civile regionale informa che “sui quadranti centro-settentrionali della Campania e, in particolare sulle zone di allerta 1, 2 e 3 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) si prevedono precipitazioni temporalesche con conseguente rischio idrogeologico”. I fenomeni potranno essere anche intensi e a rapidità di evoluzione: la perturbazione in atto è caratterizzata da incertezza previsionale. I temporali e i rovesci potrebbero essere accompagnati, a scala locale, anche da raffiche di vento, grandine e fulmini tali da determinare anche danni alle coperture e caduta di rami o alberi. Tra i principali scenari connessi alle conseguenze delle precipitazioni si segnalano: allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua. Saranno anche possibili frane e caduta massi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)