5.4 C
Firenze
sabato 10 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Maltempo, freddo fino a domenica: a Roma minime verso lo zero ma niente neve

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Nelle prossime ore sull’Italia avremo ancora condizioni di maltempo, in particolare al centro-sud con diverse nevicate e con un forte vento di maestrale, aria particolarmente fredda che viene da nord-est, che provocherà un ulteriore sensibile calo delle temperature e una maggiore sensazione di gelo”. Lo dice all’Adnkronos Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. 

“Dalla giornata di domani – prosegue – il vortice di maltempo si sposterà e si allontanerà dall’Italia: per questo le condizioni del tempo sono previste in deciso miglioramento da domani, con le ultime piogge solamente sulla fascia adriatica e su parte del sud, oltre alle nevicate fino a quote collinari ma solamente sui settori adriatici, quindi Marche, Abruzzo, Molise, nord della Puglia, fino ai 6-700 metri”. 

“Le condizioni quindi sono in miglioramento ma farà ancora piuttosto freddo specie di notte e al primo mattino. Anche a Roma, dove comunque non nevicherà, sia domani che lunedì le temperature minime scenderanno fin verso gli zero gradi. Per quanto riguarda il nord – conclude Gussoni – ci sarà invece un tempo decisamente più stabile e soleggiato anche se farà comunque piuttosto freddo, soprattutto di notte e al primo mattino con estese gelate”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
5.4 ° C
7.7 °
4.9 °
88 %
0.9kmh
0 %
Sab
5 °
Dom
10 °
Lun
8 °
Mar
8 °
Mer
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (912)ultimora (838)Eurofocus (35)demografica (26)carabinieri (14)sport (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati