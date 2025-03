Maltempo in Abruzzo, a Pescara strade e parchi chiusi per allagamenti e alberi pericolanti

(Adnkronos) – Il maltempo si è abbattuto sull’Abruzzo. A causa della pioggia abbondante e del vento, si stanno verificando disagi in diverse strade di Pescara. A Montesilvano è stato attivato il centro operativo comunale. Domani, venerdì 28 marzo, sarà allerta gialla sull’intero territorio della Regione. Per quanto riguarda il rischio di crollo di alberi – dice il Comune di Pescara in una nota – è stato istituito il divieto di transito carrabile e pedonale, con divieto di sosta, su entrambi i lati della strada in viale della Pineta, nel tratto compreso tra la rotatoria dell’Aurum e via Pantini, essendosi verificato già stamani il crollo di un albero. Via della Pineta è chiusa al transito anche dalla rotatoria di via Marconi fino a via Pantini, solo in direzione mare. Divieto di transito anche in via D’Avalos, nel tratto compreso tra via Barbella e la rotatoria all’altezza dell’Aurum, essendosi verificata la caduta di un albero. Sempre per il rischio caduta di alberi, chiusa anche via Elettra, nel tratto compreso tra il parcheggio antistadio e via D’Avalos (curva sud). Anche via Luisa D’Annunzio è stata chiusa al traffico sempre per la presenza di alberi pericolanti. Per quanto riguarda, invece, i parchi della città, sono stati tutti chiusi preventivamente già dalle prime ore della mattina. In particolare sono stati interdetti i comparti 2-3-4 della Pineta Dannunziana. Chiuso anche il parco Santa Filomena. Su via Spaventa, invece, l’intervento con l’idrovora della Protezione Civile ha consentito la regolare riapertura al traffico di questa strada, che stamani risultava allagata. A seguito delle piogge che martellano l’Abruzzo dalla scorsa notte, il Comune di Montesilvano (Pe) ha attivato il Coc – Centro Operativo Comunale, “considerata l’intensità della perturbazione atmosferica che, dalla prime ore della mattinata odierna, sta interessando ininterrottamente tutto il territorio comunale; preso atto della situazione critica di alcune strade comunali ed, in particolare, di quelle prossime al lungomare, soggette a possibili allagamenti; ritenuto opportuno attivare un servizio di controllo e monitoraggio sul territorio al fine di mettere in sicurezza la popolazione prestando assistenza e supporto con l’ausilio delle associazioni di volontariato”. La decisione è stata presa dal sindaco Ottavio De Martinis e sarà in vigore “sino alla conclusione dell’allerta meteo emessa dalla Protezione Civile”, “al fine di assicurare, nell’ambito della situazione di emergenza, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, coinvolgendo anche le associazioni di volontariato”. Il numero da comporre in caso di emergenza è 085.4481900 Dalle prime ore del mattino gli operai del Comune, i volontari della Protezione civile, gli agenti della polizia locale e il personale municipale, coadiuvati dall’assessore alla Protezione Civile, Francesco Di Pasquale, sono in strada per risolvere le situazioni critiche e monitorare da vicino la situazione. Attive le pompe idrovore della Protezione civile, in particolare nelle vie più soggette a rischio di accumulo acqua. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)