Maltempo nell’ennese, due auto nel torrente Crisa: si cerca un disperso

(Adnkronos) – Dalle ore 18.40 squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo a Leonforte, in provincia di Enna, per due autovetture finite nel torrente Crisa. Le due auto sono state individuate e due persone sono state recuperate, mentre sono in corso le ricerche, anche con elicottero del nucleo di Catania, di uno degli occupanti che dalle testimonianze risulterebbe disperso. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)