Maltempo, oggi allerta in 13 regioni: arancione su Lazio e Calabria

(Adnkronos) – Ancora maltempo sull’Italia, il quadro meteo rimane complesso e oggi, venerdì 6 febbraio, in due regioni è scattata l’allerta arancione. Sono 13 le regioni in allerta gialla a causa di pioggia abbondante e forti raffiche di vento.

Un’ulteriore perturbazione atlantica, in arrivo dalle coste francesi sul Mediterraneo occidentale, interessa l’Emilia-Romagna e gran parte delle regioni centro-meridionali dell’Italia. Le previsioni fanno riferimento a pioggia diffusa con un aumento dell’intensità del vento proveniente da ovest. Per questo, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede pioggia, con temporali e rovesci, su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio. Il maltempo si allarga anche a Campania, Basilicata e Calabria, specie sui rispettivi settori tirrenici. Dalle prime ore della giornata, inoltre, previsto vento forte dai quadranti occidentali su Marche, Umbria, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con mareggiate lungo le coste.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi, venerdì 6 febbraio, allerta arancione su parte del Lazio e della Calabria, allerta gialla sulle restanti aree di Lazio e Calabria e poi su Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Umbria, Campania, Basilicata, alcuni settori della Sardegna, del Friuli Venezia-Giulia e gran parte dell’Emilia-Romagna.

