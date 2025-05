Maltempo, piogge e temporali in arrivo al Nord: allerta gialla in 4 regioni

(Adnkronos) – Torna il maltempo sul Nord Italia e la Protezione civile ha emesso l’allerta gialla per la giornata di oggi, domenica 4 maggio, in Veneto e su settori di Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte. L’avviso prevede dalla tarda mattinata di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Piemonte e Veneto, specie sui rispettivi settori alpini settentrionali e pedemontani adiacenti, e sull’Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Una saccatura in discesa attraverso l’Europa centrale accompagnerà masse d’aria più fresche sull’Italia settentrionale, attualmente interessata da correnti caldo-umide meridionali, in risalita dal Mediterraneo centro-occidentale. In tale contesto, nel pomeriggio, il contrasto termico causerà attività temporalesca su parte del Nord. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento. Una nota Palazzo Marino, a Milano, invita durante l’allerta meteo “i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi” e ricorda “di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)