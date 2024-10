Maltempo, stop alle piogge: tornano sole e temperature sopra la media

(Adnkronos) – Stop alle piogge, torna l’alta pressione. Dopo lunghe settimane di maltempo sull’Italia e alluvioni arriva una svolta sul fronte meteo: l’anticiclone africano torna ad espandersi su tutta l’Italia, aprendo così una fase di tempo più asciutto e stabile. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica che già dalla giornata odierna una vasta figura anticiclonica si allungherà dal Nord Africa fino ad abbracciare buona parte del bacino del Mediterraneo inglobando dunque anche l’Italia. Dopo tante piogge con purtroppo anche eventi meteo estremi spazio ad un periodo non solo stabile e soleggiato, ma anche caratterizzato da un aumento delle temperature, che potrebbero portarsi di diversi gradi oltre le medie climatiche di riferimento, in particolare al Centro-Nord. Attenzione però, alta pressione in questo periodo dell’anno significa anche assenza di venti e stasi atmosferica e ciò favorirà il ritorno delle nebbie sulla Pianura Padana, che potrebbero insidiare la stabilità atmosferica, rendendo il cielo meno soleggiato, soprattutto al mattino, ma in alcuni casi anche per gran parte della giornata. Questa situazione di staticità atmosferica ci accompagnerà fino ad Halloween e per tutto il ponte di Ognissanti, con prevalenza di sole e temperature sopra le medie climatiche di riferimento. Subito dopo le festività dei santi e dei morti, invece, si preparano altre sorprese meteo con la prima ondata di freddo della stagione. Lunedì 28. Al Nord: tempo stabile. Al Centro: bel tempo. Al Sud: soleggiato. Martedì 29. Al Nord: locali nebbie in pianura, cielo poco nuvoloso. Al Centro: poco nuvoloso. Al Sud: tutto sole. Mercoledì 30: Al Nord: foschie o nebbie in pianura, poco nuvoloso altrove. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: ampio soleggiamento. TENDENZA: tempo ancora stabile per diversi giorni grazie al rinforzo dell’anticiclone africano. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)