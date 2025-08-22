22.9 C
Firenze
sabato 23 Agosto 2025
Maltempo sull’Italia, oggi allerta in 11 regioni: temporali intensi soprattutto al Sud

REDAZIONE
(Adnkronos) – Ancora maltempo oggi, sabato 23 agosto, sull’Italia con pioggia e temporali soprattutto al Sud. Il passaggio di una veloce perturbazione determinerà una fase di spiccata instabilità su parte del Paese, da Nord a Sud. In particolare, sulle regioni meridionali peninsulari, i fenomeni temporaleschi potranno risultare più intensi e significativi.  Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento. L’avviso prevede dal mattino di oggi precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Campania, Puglia e Basilicata. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per domani, sabato 23 agosto, allerta gialla in Campania, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Marche, Umbria e parte di Emilia-Romagna, Lazio, Calabria e Veneto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

