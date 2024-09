Maltempo Toscana, avanti ricerche di nonna e nipote dispersi nel Pisano

(Adnkronos) – Continuano le ricerche della nonna e del nipote dispersi dopo la piena del torrente Sterza, nel comune di Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa, scatenata dall’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla zona tra il pomeriggio e la sera di lunedì 23 settembre. I vigili del fuoco, oltre che con le squadre di terra, sono impegnati con personale dei nuclei sommozzatori, fluviali, Tas, cinofili, droni e nucleo elicotteri. I dispersi sono Sabine Kingabuer, 62 anni, e Noah Wagner, di appena 5 mesi, cittadini tedeschi, residenti con la famiglia a Monaco di Baviera, che stavano trascorrendo una vacanza in Toscana da una decina di giorni. Gli altri componenti della famiglia si sono salvati dall’esondazione del torrente: il padre e la madre di Noah, Alexander Wagner, 33 anni, e Mona Kingbauer, 37 anni, e il nonno materno Peter Kingbauer, 62 anni. Lunedì scorso intorno alle ore 21,30 l’acqua del torrente Sterza ha iniziato a salire e in breve tempo il casolare di campagna, trasformato in casa-vacanze e affittato dalla famiglia tedesca è stato invasato per oltre due metri e mezzo. La famiglia è salita sul tetto in attesa dei soccorsi ed è iniziato il dramma. Secondo quanto è stato ricostruito, alla nonna sarebbe caduto dalle mani il piccolo e si sarebbe lanciata nell’acqua per salvarlo e da quel momento si sono perse le tracce di entrambi. Nella notte della tragedia al confine tra le province di Pisa e Livorno in 6 ore su un fazzoletto di territorio di alcune decine di chilometri quadrati sono caduti fino a 226 millimetri di pioggia, un record storico secondo gli esperti di meteorologia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)