domenica 5 Ottobre 2025
Maltempo, vento forte da Nord al Centro-Sud: è allerta

(Adnkronos) –
Allerta maltempo oggi, domenica 5 ottobre, su parte dell’Italia. La perturbazione atlantica in arrivo dall’Europa centro-occidentale determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Al contempo, la formazione di un’area di bassa pressione sulla Liguria, in spostamento verso l’Adriatico, darà luogo a una intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali su gran parte dell’Italia, specie sui settori adriatici.  

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. 

L’avviso prevede allerta gialla su settori di Friuli Venezia Giulia, Campania, Basilicata (per rischio temporali), Calabria, Sicilia e sull’intero territorio della Puglia. 

Un avviso di allerta è stato emesso anche dalla Protezione civile del Veneto per vento forte, previsto su zona costiera e pianura limitrofa.  

E’ allerta per vento anche sulla Toscana orientale, sulla costa centro meridionale della regione e l’Arcipelago si legge sul sito della Regione Toscana. Coinvolgerà le province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Siena. Nel dettaglio le aree interessate sono Valtiberina, Valdichiana, Casentino e Valdarno superiore a est, e, oltre alle isole, la costa etrusca e grossetana a sud. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

