mercoledì 5 Novembre 2025
Mamdani nuovo sindaco di New York. Trump: “Io non ero sulla scheda e abbiamo perso”

Ultima ora
Zohran Mamdani nuovo sindaco di New York. Il 34enne candidato democratico si avvia a vincere le elezioni oggi secondo le proiezioni. Mamdani sarà il primo sindaco musulmano della Grande Mela. Andrew Cuomo, candidato indipendente e principale avversario di Mamdani, si è già congratulato con il democratico per il risultato. 

La tornata elettorale regala un successo pieno ai democratici. In Virginia, Abigail Spanberger è stata eletta governatore e sconfigge il repubblicano Glenn Youngkin. In New Jersey, vittoria di Mikie Sherrill contro il repubblicano Jack Ciattarelli. 

Il presidente Donald Trump si è espresso con una serie di post sul social Truth. “L’assenza di Trump sulla scheda e lo shutdown sono stati i due motivi per cui i repubblicani hanno perso le elezioni secondo i sondaggisti”, uno dei messaggi del presidente. 

© Riproduzione riservata

