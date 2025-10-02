16.5 C
Firenze
giovedì 2 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Manchester, attacco con coltello davanti a una sinagoga

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La polizia britannica è intervenuta per un’aggressione con coltello davanti a una sinagoga a Crumpsall, Manchester, dove diverse persone sono state accoltellate. Lo rende noto la stessa polizia della Greater Manchester. La Bbc sottolinea che l’aggressione è avvenuta durante lo Yom Kippur, il giorno più sacro del calendario religioso ebraico. 

“Stiamo valutando la situazione e collaborando con gli altri membri dei servizi di emergenza. La nostra priorità è garantire che le persone ricevano l’assistenza medica di cui hanno bisogno il più rapidamente possibile”, ha reso noto il servizio di ambulanze. 

Andy Burnham, sindaco della Greater Manchester, ha parlato di “evento grave”. Tramite la Bbc, Burnham ha consigliato di ”evitare la zona” dove si è verificata l’aggressione. “Allo stesso tempo, posso dare qualche rassicurazione sul fatto che il pericolo immediato sembra essere passato”, ha aggiunto il primo cittadino affermando che l’incidente è stato gestito “in modo efficace” da coloro che si trovavano sul posto e dalla polizia della Greater Manchester. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
16.5 ° C
16.8 °
15.1 °
45 %
7.2kmh
40 %
Gio
18 °
Ven
20 °
Sab
21 °
Dom
17 °
Lun
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (263)ultimora (158)fin (31)vid (21)tec (15)Lav (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati