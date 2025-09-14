21.5 C
Manchester City-Manchester United: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) –
Derby di Manchester in Premier League. Oggi, domenica 14 settembre, il City di Pep Guardiola ospita lo United di Ruben Amorim all’Etihad Stadium nella quarta giornata del campionato inglese. I Citizens, attesi dall’esordio in Champions League contro il Napoli, sono reduci da un inizio di campionato in chiaro scuro che li vede al quartultimo posto della classifica con soli tre punti conquistati in tre partite.  Inizio altalenante di stagione anche per il Manchester United, nelle scorse settimane eliminato clamorosamente dalla Carabao Cup da una squadra di quart divisione, ovvero la Serie D italiana. I Red Devils sono attualmente undicesimi in Premier League a quota 4 punti, una sola lunghezza in più del City.  La sfida tra Manchester City e Manchester United è in programma oggi, domenica 14 settembre, alle ore 17.30. Ecco le probabili formazioni: 
Manchester City (4-3-3): Donnarumma; Lewis, Stones, Dias, Ait-Nouri; Reijnders, Rodri, Bernardo Silva; Bobb, Haaland, Doku. All. Guardiola 
Manchester United (3-4-2-1): Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Diallo, Casemiro, Mainoo, Dorgu; Fernandes, Mbeumo; Sesko. All. Amorim  Il derby Manchester City-Manchester United sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

