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Manchester City-Real Madrid, braccio di Silva in area: espulsione e calcio di rigore

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Proteste e polemiche in Manchester City-Real Madrid. Oggi, martedì 17 marzo, gli inglesi sfidano i Blancos nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, tentando una clamorosa rimonta dopo il 3-0 subito al Bernabeu, firmato dalla tripletta di Valverde. Un compito reso decisamente in salita dal calcio di rigore assegnato alla squadra di Arbeloa per fallo di mano di Bernardo Silva nel corso del primo tempo, contestato da Guardiola. 

Succede tutto al 20′. Un tiro da centro area viene deviato in calcio d’angolo da Bernardo Silva, appostato sul palo a difesa della porta di Donnarumma. L’intervento del centrocampista portoghese è però con il braccio, che si allarga in direzione del pallone, provocando le proteste immediate dei giocatori del Real, che chiedevano ad ampi gesti calcio di rigore. 

Il direttore di gara francese però inizialmente fischia fuorigioco di Vinicius a inizio azione, ma il Var lo richiama, annulla l’offside, visto che il brasiliano è scattato in posizione regolare e invita Turpin al monitor per valutare l’intervento di Bernardo Silva. Dopo la revisione, l’arbitro espelle il portoghese e capitano del City assegnando calcio di rigore al Real, poi trasformato da Vinicius per l’1-0 dei Blancos. 

 

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