Manchester United-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Altro giro, altra amichevole per la Fiorentina. Il club viola scende in campo oggi, sabato 9 agosto, per sfidare il Manchester United all’Old Trafford di Manchester, in un nuovo test della propria preparazione estiva. Nell’ultima uscita la squadra del neo allenatore Stefano Pioli ha pareggiato 0-0 contro il Nottingham Forest. Obiettivo dell’ex tecnico del Milan, tornato in Serie A dopo la parentesi in Arabia Saudita con l’Al Nassr, è preparare al meglio la nuova stagione, con il campionato al via nel weekend del 24 agosto. Grazie al settimo posto raggiunto al termine dell’ultima annata, la Fiorentina disputerà ancora una volta la Conference League. La sfida tra Manchester United e Fiorentina è in programma oggi, sabato 9 agosto, alle 13.45 ora italiana all’Old Trafford di Manchester. Ecco le probabili formazioni:

Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Richardson, Fagioli, Gosens; Ndour, Fazzini; Kean. All. Pioli

Manchester United (3-4-2-1): Bayindir; De Ligt, Maguire, Heaven; Dalot, Fernandes, Mainoo, Dorgu; Amad, Cunha; Hojlund. All. Amorim Manchester United-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile attraverso smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Dazn e sul sito ufficiale del club viola. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)