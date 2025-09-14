“Mandate amore alla famiglia di Kirk”, Chris Martin e i Coldpaly fischiati dai fan

(Adnkronos) – I Coldplay sono stati fischiati dai fan che hanno contestato la band dopo che Chris Martin ha salutato l’attivista americano di destra Charlie Kirk durante un concerto allo stadio di Wembley. Durante l’esibizione, il leader della band Martin si è rivolto al pubblico prima di suonare il successo del 2005 ‘Fix You’ invitandoli ad alzare le braccia e dicendo: “Potete inviarlo alla famiglia di Charlie Kirk”, l’attivista 31enne leader dell’organizzazione trumpiana ‘Turning Point Usa’, ucciso da uno sparo nel campus della Utah Valley University di Orem, nello Utah “Potete inviarlo alla famiglia di chiunque, potete inviarlo alle persone con cui non siete d’accordo, ma inviate loro comunque amore”, ha detto ancora l’artista. Martin ha anche incoraggiato i fan a “mandare amore” ai familiari o a chiunque abbia “attraversato momenti terribili”, rivolgendosi anche alle “persone pacifiche in Medio Oriente, Ucraina, Russia, Azerbaigian, Sudan e Somalia”, seguito da fuochi d’artificio celebrativi. I fan dei Coldplay hanno criticato la band: molti di coloro che erano presenti al concerto hanno utilizzato i social per esprimere disapprovazione nei confronti del messaggio di Martin rivolto a Kirk e alla sua famiglia. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)