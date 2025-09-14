25.3 C
Firenze
domenica 14 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

“Mandate amore alla famiglia di Kirk”, Chris Martin e i Coldpaly fischiati dai fan

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – I Coldplay sono stati fischiati dai fan che hanno contestato la band dopo che Chris Martin ha salutato l’attivista americano di destra Charlie Kirk durante un concerto allo stadio di Wembley. Durante l’esibizione, il leader della band Martin si è rivolto al pubblico prima di suonare il successo del 2005 ‘Fix You’ invitandoli ad alzare le braccia e dicendo: “Potete inviarlo alla famiglia di Charlie Kirk”, l’attivista 31enne leader dell’organizzazione trumpiana ‘Turning Point Usa’, ucciso da uno sparo nel campus della Utah Valley University di Orem, nello Utah “Potete inviarlo alla famiglia di chiunque, potete inviarlo alle persone con cui non siete d’accordo, ma inviate loro comunque amore”, ha detto ancora l’artista.   Martin ha anche incoraggiato i fan a “mandare amore” ai familiari o a chiunque abbia “attraversato momenti terribili”, rivolgendosi anche alle “persone pacifiche in Medio Oriente, Ucraina, Russia, Azerbaigian, Sudan e Somalia”, seguito da fuochi d’artificio celebrativi. I fan dei Coldplay hanno criticato la band: molti di coloro che erano presenti al concerto hanno utilizzato i social per esprimere disapprovazione nei confronti del messaggio di Martin rivolto a Kirk e alla sua famiglia. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
25.3 ° C
26.2 °
23.7 °
63 %
3.1kmh
40 %
Dom
24 °
Lun
28 °
Mar
26 °
Mer
29 °
Gio
29 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (20)vigili del fuoco (11)incendio (10)Serie C (10)Almanacco (10)Serie A (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati