Maneskin: la reunion a Roma, ma c’è un grande assente

(Adnkronos) – I Maneskin di nuovo insieme? Il gruppo musicale pop rock italiano è stato paparazzato a Roma da Chi, il settimanale di Alfonso Signorini. Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio hanno pranzato sul litorale romano insieme alle rispettive compagne. Nelle foto, tuttavia, c’era un grande assente… Damiano David. Ormai sembra solo un ricordo quando i Maneskin suonavano insieme alla conquista di tutti i palchi più importanti del mondo. Non si sono mai detti addio, ma non è nemmeno certo che i quattro tornino definitivamente insieme. Messi in pausa i rispettivi progetti solisti, Victoria, Thomas ed Ethan si sono dati appuntamento per trascorrere insieme un pranzo a Fregene, in riva al mare, con le rispettive fidanzate: Luna Passos, Lavinia Albrizio e Laura Alfonsi Castelli. I tre paparazzati da Chi appaiono felici e sorridenti, una perfetta occasione per recuperare il tempo perso e perché no… forse per parlare anche dei progetti futuri e di un ritorno ufficiale sulla scena musicale mondiale. E Damiano David? Il cantante non era presente alla reunion perché attualmente è negli Stati Uniti, dove vive con la fidanzata Dove Cameron, e porta avanti il suo progetto da solista. Lo scorso 28 febbraio, infatti, il frontman della band ha lanciato il suo ultimo singolo da solista, ‘Next summer’. E ospite da Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’, Damiano aveva spiegato il destino della band: “Non ci siamo sciolti, stiamo solo facendo un Erasmus. Dopo tanti anni, sono arrivato al punto in cui avevo la necessità di esprimere un lato diverso di me, un lato che avevo tenuto io stesso nascosto”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)