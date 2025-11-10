15.2 C
Firenze
lunedì 10 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Måneskin, non solo Damiano: il debutto da solista di Thomas Raggi

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Anche Thomas Raggi ha deciso di seguire le orme del collega Damiano David. Il chitarrista dei Måneskin infatti, sul suo profilo Instagram, annuncia il suo debutto da solista con ‘Masquerade’, il nuovo album prodotto da Tom Morello in uscita il 5 dicembre. Pubblicata già la copertina e la tracklist dell’album. 

Il disco è composto da otto brani ai quali hanno preso parte diversi nomi illustri del panorama rock mondiale, tra cui Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, Alex Kapranos dei Franz Ferdinand, Matt Sorum e Sergio Pizzorno. Morello, oltre ad aver gestito la produzione, compare anche nelle prime due canzoni dell’album. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
15.2 ° C
15.8 °
13.8 °
61 %
1.5kmh
0 %
Lun
14 °
Mar
17 °
Mer
18 °
Gio
16 °
Ven
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1520)ultimora (1410)sport (65)demografica (45)attualità (20)campionato (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati