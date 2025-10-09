24 C
Mangia-umidità, anti-fumo o per respirare meglio, ecco le piante da tenere in casa

(Adnkronos) – Aloe vera, Felce, Orchidea, Filodendro, Pothos, ma anche Bambù, Edera e Lingua di suocera. Chiamarle anti-muffa probabilmente è esagerato, ma ci sono alcuni tipi di piante che, per le loro proprietà filtranti, possono dare una mano ad assorbire l’umidità in eccesso in casa, riducendo il rischio che si formino condense o funghi. 

Ma questo non è il solo aiuto che ci può venire dalle piante. Se con l’arrivo dell’autunno e la ripresa di scuola e lavoro, infatti, cresce l’attenzione sulla qualità dell’aria negli ambienti chiusi, la Consulta florovivaistica di Coldiretti ha stilato una lista delle varietà più adatte a trasformarsi in veri e propri “fegati verdi”, capaci di depurare l’aria e migliorare il benessere.  

Ecco allora che felce e fico beniamino sono considerate utili contro il fumo di sigaretta, ideali per purificare l’aria in ambienti chiusi. Anturio e spatifillo invece neutralizzano l’odore pungente dell’ammoniaca, presente nei prodotti per le pulizie. Ficus e violetta africana possono essere efficaci contro la trielina contenuta negli inchiostri di stampanti e fotocopiatrici. Aloe e sansevieria, invece, secondo Coldiretti, sono perfette in camera da letto, perché assorbono CO2 e producono ossigeno anche al buio. 

 

 

 

cronaca

