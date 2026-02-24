12 C
Mano di un norvegese in area, poi Barella cade: c’erano due rigori in Inter-Bodo?

(Adnkronos) – Proteste in Inter-Bodo/Glimt. Oggi, martedì 24 febbraio, i nerazzurri ospitano i norvegesi nel ritorno dei playoff di Champions League a San Siro, dopo il 3-1 subito all’andata, in una partita segnata da episodi arbitrali giudicati dubbi dalla panchina di Chivu. Succede tutto nel primo tempo, quando l’Inter reclama due calci di rigore. 

Al 42′ Frattesi viene lanciato in profondità sulla destra, mette al centro e trova un presunto tocco di braccio di un difensore del Bodo. Immediate le proteste di San Siro e del centrocampista nerazzurro, che mima il movimento all’arbitro Hernandez. Dopo un rapido check con il Var però, l’arbitro lascia correre. Le immagini mostrano infatti che, seppur il braccio del norvegese fosse largo, il pallone finisce per impattare sulla parte alta del fianco e non tocca la mano. 

Pochi minuti dopo, ecco un altro episodio. Barella si infila in area va a contrasto con un avversario, cadendo rovinosamente. Anche in questo caso il direttore di gara spagnolo fa ampi cenni di rialzarsi. I replay però mostrano un contatto sospetto tra la gamba del centrocampista sardo e quella del norvegese, entrato in scivolata, che poi si vede franare addosso Barella. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

