“Mano gonfia e dolorante”, un video riaccende i dubbi sulla salute di Putin

(Adnkronos) – Un nuovo video del presidente russo Vladimir Putin, che sta circolando sui social nelle ultime ore, ha riacceso le speculazioni sul suo stato di salute. Nelle immagini rilanciate dal New York Post e dal Daily Mail, la mano destra con cui il leader 73enne stringe quella della giovane attivista Yekaterina Leshchinskaya – durante un evento dedicato al divieto delle sigarette elettroniche – appare visibilmente gonfia e segnata da vene dilatate.

“C’è qualcosa che non va con le mani di Putin – ha commentato a East2West Anton Gerashchenko, ex consigliere del ministero dell’Interno ucraino – Oltre al fatto che sono coperte di sangue fino ai gomiti, le sue vene sporgono in modo anomalo”. Anche il giornalista ucraino Dmytro Gordon ha descritto la mano del presidente come “gonfia e dolorante, con vene molto evidenti”.

Negli ultimi anni, diverse apparizioni pubbliche di Putin hanno già sollevato dubbi: dal volto insolitamente gonfio ai movimenti involontari delle gambe durante conferenze e incontri ufficiali. Secondo alcuni medici citati dal Daily Mail, i sintomi mostrati dallo “zar” potrebbero essere compatibili con l’assunzione di steroidi, con il trattamento di una patologia cronica o semplicemente con l’età avanzata, ma non si escludono anche condizioni più gravi, come il Parkinson o altre malattie neurologiche. Il Cremlino, tuttavia, ha sempre smentito ogni voce su eventuali problemi di salute o sulla presunta esistenza di sosia del presidente, definendole “invenzioni e fantasie” diffuse dai media stranieri.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)