Mano in tasca, t-shirt e argento: il cecchino della domenica idolo di Parigi 2024

(Adnkronos) – Mano in tasca, t-shirt quasi normale, occhiali da vista. E medaglia d’argento. Yusuf Dikec è destinato a diventare uno dei simboli delle Olimpiadi di Parigi 2024. Ai Giochi, il 51enne ha conquistato la medaglia d’argento nella prova mista della pistola 10 metri con la connazionale Şevval İlayda Tarhan. In una disciplina caratterizzata dagli strumenti moderni utilizzati dagli atleti, Dikec si è presentato al poligono in abiti quasi borghesi. Nessun accessorio particolare per migliorare la mira, niente lenti speciali, niente cuffie (solo dei comunissimi tappi) e soprattutto un atteggiamento e una postura tra il rilassato e il ‘non volevo essere qui’: pistola nella mano destra, mano sinistra in tasca. Da quando ha conquistato la medaglia, l’esibizione di Dikec è diventata cult, omaggiata da migliaia di post su X e da una valanga di meme che celebrano il cecchino sui generis. L’apparenza, però, inganna. Dikec – con un passato nella gendarmeria turca – è un atleta con una carriera lunghissima, iniziata nel 2006 e impreziosita da titoli mondiali e europei. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)