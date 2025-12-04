10.7 C
Firenze
giovedì 4 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Manovra, cannabis light torna legale ma con ‘super imposta’ del 40%

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Torna legale la commercializzazione della cannabis light. Secondo quanto contento in un emendamento alla manovra segnalato a firma Fratelli d’Italia, viene infatti introdotta la possibilità di vendere “infiorescenze fresche o essiccate e prodotti” che contengono Thc in quantità “non superiore allo 0,5% che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conto delle proprietà e delle normali attese dei consumatori, possono essere fumate o inalati senza combustione”. 

Questi prodotti, si legge ancora nella proposta emendativa, “sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al 40% del prezzo di vendita al pubblico”. 

 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
10.7 ° C
12.1 °
9.9 °
72 %
1kmh
0 %
Gio
10 °
Ven
12 °
Sab
12 °
Dom
12 °
Lun
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1520)ultimora (1414)sport (60)demografica (46)attualità (32)Regione Toscana (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati