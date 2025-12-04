Manovra, cannabis light torna legale ma con ‘super imposta’ del 40%

(Adnkronos) – Torna legale la commercializzazione della cannabis light. Secondo quanto contento in un emendamento alla manovra segnalato a firma Fratelli d’Italia, viene infatti introdotta la possibilità di vendere “infiorescenze fresche o essiccate e prodotti” che contengono Thc in quantità “non superiore allo 0,5% che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conto delle proprietà e delle normali attese dei consumatori, possono essere fumate o inalati senza combustione”.
Questi prodotti, si legge ancora nella proposta emendativa, “sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al 40% del prezzo di vendita al pubblico”.
—
economia
webinfo@adnkronos.com (Web Info)