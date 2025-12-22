11.7 C
Firenze
lunedì 22 Dicembre 2025
Manovra, Giorgetti: "No austerità ma prudenza, debito troppo alto"

(Adnkronos) – Non è austerità ma “prudenza”, per la mole del debito pubblico. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in Aula al Senato sulla manovra. E della prudenza di bilancio del governo, sottolinea quindi il ministro con una punta di sarcasmo rivolta all’opposizione, “ne beneficeranno i governi a venire, spero non i vostri, per i prossimi dieci anni e i giovani”.  

Quindi il passaggio sull’oro di Bankitalia – “è chiaramente del popolo italiano”, dice – e sul nuovo balzello sui pacchi: “Sulla tassa sui pacchi – spiega il ministro in Aula – ho visto un cambiamento rivoluzionario in Europa perché l’overcapacity di certi paesi” extra Ue “avrebbe distrutto la rete Ue del commercio al dettaglio che rende vive le nostre città”. 

“Non è una misura fiscale ma è una politica che io rivendico perché sono tra quelli che l’ha proposta”, dice, osservando che “per gli acquisti c’è e-commerce ma ci sono anche i negozi costretti a chiudere per pratiche unfair” di paesi extra Ue. 

E ancora. La scelta sulla previdenza complementare “nel lungo termine farà del gran bene a questo paese, soprattutto per i giovani e anche questo io lo rivendico”. “La riforma della previdenza complementare – dice – che coraggiosamente noi abbiamo affrontato credo sia un tema ineludibile, anzi credo che sia uno dei passaggi questo sì che rimarrà nella storia perché è inutile girarci intorno: senza il secondo pilastro le pensioni del lontano futuro non saranno assolutamente in grado di garantire delle pensioni dignitose”.  

“Noi – continua quindi il ministro – abbiamo concentrato tutti gli sforzi sui redditi dei lavoratori dipendenti”. “Prima fino a 30.000 euro, poi 40.000 euro, poi 50.000 euro – sottolinea – perché erano quelli in qualche modo vessati che pagavano tutte le tasse e quindi dovevano meritare il primo intervento. Quei dipendenti, soprattutto con famiglia e figli a carico, sono quelli che hanno avuto maggiore attenzione da questo governo e che infatti hanno recuperato il fiscal drag”. 

“Questa manovra non credo che passerà alla storia, nessuno ha questo tipo di ambizione” ma “sulla Sanità c’è un aumento delle risorse di 6 miliardi, mai visto in tempi recenti”, ha continuato Giorgetti, ribadendo: questa manovra “non so se passerà alla storia, so soltanto che grazie a questo tipo di politica l’Italia si presenta a testa alta in Europa e nel mondo e tutto questo lo rivendico”. 

 

