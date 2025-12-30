Manovra, oggi il voto finale. Giorgetti: “Pensioni? Vedremo nel 2026”

(Adnkronos) – Dopo la conferma dell’Aula della Camera alla fiducia sulla manovra (con 219 sì, 125 no e 3 astenuti), alle 11 di oggi martedì 30 dicembre inizieranno le dichiarazioni di voto e il via libera definitivo al testo: la votazione finale avverrà entro le 13.

Ieri c’è stato il via libera all’ordine del giorno alla manovra presentato dalla Lega per sospendere l’aumento dell’età pensionabile, con parere favorevole del governo e senza riformulazioni. Il testo impegna l’esecutivo a “valutare l’opportunità di riconsiderare la misura” che prevede un aumento dei requisiti pensionistici di un mese dal 2027 e di tre mesi dal 2028, adottando “le opportune iniziative normative volte a sospendere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, tale aumento”.

A margine dei lavori, a chi gli chiedeva dell’odg presentato dalla Lega, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha risposto: “Favorevole chiaramente, come ogni ordine del giorno che si rispetti”. “Noi siamo intervenuti per ridurre l’aumento, perché automaticamente aumentava di tre mesi dal 2027”, ha ricordato il ministro. “L’abbiamo ridotto, abbiamo dovuto coprirlo con più di un miliardo. La Lega chiede di ridurlo ulteriormente, vedremo nel 2026”, ha chiosato Giorgetti.

