15.1 C
Firenze
martedì 11 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Manovra, Parente (Iv): “Nostri emendamenti per rafforzare specialisti ambulatoriali”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Alcune forze politiche presenteranno degli emendamenti alla legge di Bilancio ora in discussione, al fine di rafforzare i medici specialisti ambulatoriali. C’è poi la trattativa del Sumai per i contratti – dovremmo aumentare sia le risorse che il numero di ore lavorate – e ci vogliono risorse per la medicina territoriale”. Lo ha detto Annamaria Parente (Italia Viva), già presidente Commissione Sanità del Senato, intervenendo al 57esimo Congresso nazionale del sindacato specialisti ambulatoriali Sumai – Assoprof, ‘Dove finisce la teoria e inizia la cura’, a Roma fino al 13 novembre.  

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
15.1 ° C
17.3 °
14.2 °
77 %
0.5kmh
0 %
Mar
15 °
Mer
18 °
Gio
18 °
Ven
18 °
Sab
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1537)ultimora (1428)sport (61)demografica (48)attualità (23)Eugenio Giani (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati