sabato 13 Dicembre 2025
Manovra, Urso: "Tassa su piccoli pacchi? E' per la consegna di quelli che arrivano dalla Cina"

(Adnkronos) – Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parlando a margine di Atreju, spiega a che potrebbe servire la tassa sui piccoli pacchi.”A che punto siamo? Abbiamo il tavolo di confronto con tutte le associazioni che rappresentano questo straordinario emblema del comparto del Mimit, a cui potremo dare conforto con le misure appena annunciate dalla Commissione europea su nostra esplicita richiesta, cioè quello di un dazio alla Dogana anche per i pacchi di piccolo valore – dice il ministro Urso -. Parliamo di un”invasione di cavallette cinesi’ che stanno mettendo a dura prova il sistema produttivo della moda e dell’abbigliamento europeo, tra l’altro traendo in inganno i consumatori”.  

 

“Con la misura che è in discussione nella legge di bilancio, che si aggiunge ai dazi predisposti alla frontiera della Commissione europea, si introduce la piccola tassazione per la consegna di pacchi che provengono dalla Cina, non certo quelli che vengono realizzati e prodotti nella nostra Europa, necessaria per contrastare questo fenomeno gigantesco che cresce ogni giorno di più chiamato ultra fast fashion che deriva anch’esso dai dazi che il governo americano ha posto ad alcuni prodotti cinesi che, non potendo più entrare o avendo difficoltà a entrare nel mercato americano, si dirigono come un’invasione sul mercato europeo e noi dobbiamo contrastare questa concorrenza”, conclude Urso. 

 

