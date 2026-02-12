13.5 C
Mantova, bus del trasporto pubblico finisce in un canale a San Giorgio Bigarello: feriti autista e due ragazzini

(Adnkronos) – Tre persone, tra cui due ragazzi minorenni e l’autista di un bus, sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, nel Mantovano. L’autobus, un mezzo della linea 6 di Apam, la società che gestisce il trasporto pubblico urbano per conto del Comune di Mantova, era partito dal capoluogo in direzione Canedole quando, giunto all’altezza del comune di San Giorgio Bigarello, per evitare un veicolo proveniente dalla corsia opposta, si è spostato sul margine destro della carreggiata, finendo nel canale attiguo alla carreggiata. 

A bordo c’erano 27 passeggeri, tutti di età compresa tra i 15 e 17 anni, studenti dell’Itis di Mantova. Ad avere la peggio sono stati il conducente dell’autobus, un uomo di 59 anni residente a Mantova, e due passeggeri, una ragazza di 17 anni e uno di 15, entrambi residenti a Roverbella. I 3 sono stati soccorsi dai sanitari dell’Areu 118, che li hanno trasportati in codice giallo all’ospedale civile di Mantova. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale dell’Anas e la polizia locale, oltre ai carabinieri della stazione di Roverbella che hanno proceduto ai rilievi del caso. 

 

cronaca

