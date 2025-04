Mara Sattei, la proposta di matrimonio alla festa dei 30 anni: chi è il futuro sposo

(Adnkronos) –

Mara Sattei si sposa. La cantante ha ricevuto, inaspettatamente, la proposta di matrimonio durante la festa del suo 30esimo compleanno. A condividere la bella notizia è stata proprio l’artista, all’anagrafe Sara Mattei, che sui social ha postato il momento in cui il compagno Alessandro Donadei le ha fatto la proposta. “Ti amo”, ha scritto Sattei a corredo del carosello di foto che ritraggono il magico momento. Durante i festeggiamenti del compleanno, infatti, Alessandro Donadei ha sorpreso la cantante, sorella maggiore di ThaSup, mettendosi in ginocchio con un anello alla mano. Un momento inaspettato che ha commosso l’artista. Mara Sattei è molto riservata sulla sua vita privata, prima della proposta non aveva condiviso foto sui social insieme al suo partner. Ma ora l’identità è stata svelata: la cantante sposerà Alessandro Donadei, musicista e produttore musicale che ha lavorato anche ad alcuni progetti del fratello Thasup. Attualmente lavora come sound engeener e Producer al Jedi sound studio di Roma collaborando con artisti indipendenti. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)