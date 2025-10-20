13.8 C
Firenze
lunedì 20 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mara Venier compie 75 anni, il mondo dello spettacolo fa gli auguri alla ‘zia d’Italia’

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Nata il 20 ottobre 1950, Mara Venier compie oggi 75 anni. Per l’occasione su Instagram ha pubblicato una sua foto e si è dedicata un pensiero: “Auguri ragazza”. Sotto il post (un primo piano con capelli al vento, occhiali da sole e sciarpa viola) una valanga di auguri alla ‘zia d’Italia’, da parte dei fan ma anche dei colleghi del mondo dello spettacolo. Da Carlo Conti a Sabrina Ferilli, da Paola Iezzi a Filippa Lagerback in tantissimi le mandano abbracci, auguri e pensieri pieni di affetto. 

Ieri sera Mara Venier aveva partecipato anche al tavolo di ‘Che tempo che fa’, ricevendo a mezzanotte gli auguri a sorpresa di Renzo Arbore. Su Instagram aveva poi mostrato ai follower il piccolo rinfresco dietro le quinte per festeggiare negli studi del programma sul Nove. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.8 ° C
14.8 °
13.8 °
72 %
0.5kmh
40 %
Lun
17 °
Mar
17 °
Mer
16 °
Gio
20 °
Ven
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2040)ultimora (1363)vid (284)tec (101)Lav (81)sal (69)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati